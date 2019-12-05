Этот контент был опубликован 5 декабря 2019 г. 13:36

Дубай. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Невинные жертвы волны протестов в Иране должны почитаться как мученики, а их семьям необходимо выплатить компенсации, считает руководитель Исламской республики аятолла Али Хаменеи.

Таким был его ответ на доклад о протестах, подготовленный Высшим советом национальной безопасности Ирана, положения которого он распорядился "выполнить настолько быстрее, насколько возможно".

Обычно мучениками в Исламской республике Иран называют солдат, погибших в боях за родину.

Комментарии аятоллы Хаменеи опубликованы в четверг на его сайте.

Накануне президент Ирана Хасан Рухани призвал освободить всех невиновных людей, которые были задержаны без оружия во время акций протеста против повышения цен на бензин.

"Следует продемонстрировать религиозное и исламское милосердие, и те невинные и безоружные люди, которые протестовали против повышения цен на бензин, должны быть освобождены", - заявил Рухани в эфире иранского телевидения.

Власти Ирана в ночь на 15 ноября объявили о повышении цен на бензин на 50% - до 15 тыс. иранских риалов за литр (около $0,13 за литр). Такие цены действуют при покупке до 60 литров бензина в месяц, покупка сверх нормы обойдется в два раза дороже - в 30 тыс. риалов за литр.

После этого в стране начались протестные акции. Акции протеста были зафиксированы в Тегеране, Мешхеде, Сирджане и в провинции Хузестан. В Иране на время протестов почти полностью прекратилась работа интернета.

Иранские власти не называют точное число погибших, в то время как в организации Amnesty International полагают, что жертвами протестов стали более 200 человек.

Западные СМИ отмечают, что иранские власти признали гибель в результате беспорядков пяти человек, в том числе трех сотрудников служб безопасности. Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи признавал гибель людей во время протестов, но не сообщал о числе погибших.

Высшее иранское руководство полагает, что к протестам причастны США, Израиль и Саудовская Аравия.

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