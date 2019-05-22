Этот контент был опубликован 22 мая 2019 г. 21:17

Дубай. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в среду выразил недовольство дипломатическими усилиями президента Ирана Хасана Рухани и министра иностранных дел Джавада Зарифа в связи с исполнением соглашения по иранскому атому.

"Я не верю в тот способ, который применялся для осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), и я дал это четко понять президенту и министру иностранных дел", - заявил он в среду, его цитирует агентство "Мехр".

В соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, подписанным Ираном и странами "шестерки" (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай и ФРГ) в 2015 году, Иран обязался ввести ограничения на свою ядерную программу в обмен на снятие санкций, введенных за нее.

8 мая 2018 года президент США Дональда Трамп издал указ о выходе из этого соглашения.

Другие страны, подписавшие соглашение, неоднократно заявляли, что сделка работает и должна сохраняться.

8 мая 2019 года стало известно, что Тегеран в связи с выходом из соглашения США и введением Вашингтоном антииранских санкций прекращает выполнять некоторые свои обязательства по сделке. Рухани, комментируя это решение, заявил, что Тегеран дает европейским участникам ядерного соглашения 60 дней на переговоры по выполнению СВПД.

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