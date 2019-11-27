Этот контент был опубликован 27 ноября 2019 г. 11:36

Дубай. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в среду заявил, что прокатившиеся по Ирану акции протеста против повышения цен на бензин были заговором врагов Исламской Республики при участии Соединенных Штатов, сообщает Associated Press.

По словам Хаменеи, заговор был организован международными силами. По сообщению западных СМИ он употребил при этом выражение, обычно используемое аятоллой, чтобы обозначить США. Лидер Ирана сказал, что заговор был очень опасным и похвалил членов Корпуса стражей Исламской Революцию за помощь в разгоне и подавлении демонстраций.

"Народ сумел сорвать масштабный и очень опасный заговор. В рамках этого заговора очень крупные суммы денег были потрачены на то, чтобы сеять смерть, разрушения", - сказал аятолла.

Власти Ирана в ночь на 15 ноября объявили о повышении цен на бензин на 50% - до 15 тыс. иранских риалов за литр (около $0,13 за литр). Такие цены действуют при покупке до 60 литров бензина в месяц, покупка сверх нормы обойдется в два раза дороже - в 30 тыс. риалов за литр. После этого в стране начались протестные акции.

В организации Amnesty International, что жертвами протестов стали минимум 143 человека. Эти данные проверить сложно, поскольку в стране с 16 ноября отключен интернет.

По словам пресс-секретаря иранской парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Сейеда Хоссейна Нагави-Хоссейни, более 7 тыс. человек арестовали за время протестов.

Тегеран пока не приводил официальных данных по числу погибших, пострадавших и арестованных демонстрантов. Однако накануне глава МВД Ирана Абдолреза Рахмани Фазли заявил, что около 500 человек попытались прорваться и взять под контроль государственное телевидение Ирана.

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