Этот контент был опубликован 17 мая 2019 г. 20:24

Дубай. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Ирака Али аль-Хаким заявил, что власти страны должны избегать шагов, которые могут привести к эскалации напряженности в регионе, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

АП напоминает, что Ирак имеет тесные отношения как с Вашингтоном, так и с Тегераном.

"Аль-Хаким заявил, что, по его мнению, Ираку следует избегать любых шагов, которые могут обострить ситуацию в регионе, испытывающем рост напряженности из-за ситуации, складывающейся между Ираном и США", - отмечает агентство, ссылаясь на заявление канцелярии министра.

На прошлой неделе в Вашингтоне заявили, что видят новые угрозы со стороны Ирана в регионе в отношении американцев и американских интересов. Также в мае администрация США направила в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн" и эскадрилью бомбардировщиков под предлогом ответа на угрозы американским интересам со стороны Ирана.

После этого президент Ирана Хасан Рухани объявил о решении частично прекратить выполнение иранской стороной обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий в ответ на выход США из ядерной сделки в 2018 году.

1тэ ар

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