Этот контент был опубликован 13 сентября 2019 г. 8:36

Вашингтон. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Джо Байден вышел фаворитом дебатов, в которых накануне приняли участие 10 кандидатов от Демократической партии, желающих принять участие в президентских выборах в США 2020 года, сообщает в пятницу западная пресса.

Согласно результатам дебатов, Байдену удалось выступить более обоснованно по ряду проблем, нежели его основным конкурентам Берни Сандерсу и Элизабет Уоррен.

Наблюдатели отмечают, что в ходе трехчасовых дебатов доминировала именно эта тройка, при том, что внутри нее "солировал" именно Байден.

Хотя все участники дебатов сошлись во мнении о необходимости отстранения нынешнего президента США Дональда Трампа от власти, а также в вопросах, касающихся изменения климата, они выступили с различных позиций по отношению к реформе системы здравоохранения, проблеме иммиграции, торговым пошлинам и конфликтам в Ираке и Афганистане.

Дискутируя с Сандерсом и Уоррен, Байден в частности отметил, что его конкуренты выдвигают идеи, не имея четкого плана относительно источников их финансирования.

Согласно данным опросов общественного мнения, сейчас Байден располагает поддержкой на уровне 17,3%, лишь немного опережая Уоррен, у которой - 70%.

Президент США Дональд Трамп, комментируя дебаты демократов, высказал предположение, что на президентских выборах года именно Байден станет кандидатом от этой партии. При этом он отметил, что "если кто-нибудь из этих людей придет (к власти), страна отправится в ад".

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