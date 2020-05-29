*** Он заявил, что молчание народа также является причастностью к этому преступлению
Вашингтон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Кандидат в президенты США и бывший вице-президент страны Джо Байден в пятницу воззвал к правосудию в отношении дела о гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).
"Нам нужна справедливость по отношению к Джорджу Флойду", - сказал Байден в видеообращении.
"Нам нужна реальная реформа полиции, которая заставит полицейских придерживаться более высоких стандартов, которым на самом деле отвечают многие из них, а также привлечет плохих полицейских к ответственности", - добавил Байден.
Кроме того, кандидат в президенты отметил, что молчание вследствие смерти Флойда сравнимо с причастностью к его гибели.
"Никто из нас не может молчать, - заявил Байден. - Никто из нас не может ничего не делать, слыша слова: "Я не могу дышать".
Байден также призвал народ представить ту боль и страх, которую каждый день чувствуют афроамериканцы.
"Нашим самоуспокоением, нашим молчанием мы причастны к сохранению этого порочного круга насилия... Если мы просто допустим, чтобы эта рана вновь покрылась коркой без лечения травмы, лежащей в основе, мы никогда по-настоящему не вылечимся", - добавил Байден
46-летний Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота). При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом, несмотря на то, что он кричал, что не может дышать. Впоследствии он скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.
Этот инцидент спровоцировал массовые акции протеста и беспорядки, продолжавшиеся три ночи подряд: протестующие устраивали поджоги и грабили магазины, сожгли полицейский участок.
Позднее в нескольких городах штата Миннесота разместили 500 солдат Национальной гвардии США.
Ранее в пятницу сообщалось об аресте офицера американской полиции Дерека Човина, который участвовал в задержании Флойда. Полицейскому предъявлены обвинения в убийстве третьей степени и непреднамеренном убийстве.
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