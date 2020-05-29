Этот контент был опубликован 29 мая 2020 г. 21:45

*** Он заявил, что молчание народа также является причастностью к этому преступлению

Вашингтон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Кандидат в президенты США и бывший вице-президент страны Джо Байден в пятницу воззвал к правосудию в отношении дела о гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).

"Нам нужна справедливость по отношению к Джорджу Флойду", - сказал Байден в видеообращении.

"Нам нужна реальная реформа полиции, которая заставит полицейских придерживаться более высоких стандартов, которым на самом деле отвечают многие из них, а также привлечет плохих полицейских к ответственности", - добавил Байден.

Кроме того, кандидат в президенты отметил, что молчание вследствие смерти Флойда сравнимо с причастностью к его гибели.

"Никто из нас не может молчать, - заявил Байден. - Никто из нас не может ничего не делать, слыша слова: "Я не могу дышать".

Байден также призвал народ представить ту боль и страх, которую каждый день чувствуют афроамериканцы.

"Нашим самоуспокоением, нашим молчанием мы причастны к сохранению этого порочного круга насилия... Если мы просто допустим, чтобы эта рана вновь покрылась коркой без лечения травмы, лежащей в основе, мы никогда по-настоящему не вылечимся", - добавил Байден

46-летний Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота). При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом, несмотря на то, что он кричал, что не может дышать. Впоследствии он скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

Этот инцидент спровоцировал массовые акции протеста и беспорядки, продолжавшиеся три ночи подряд: протестующие устраивали поджоги и грабили магазины, сожгли полицейский участок.

Позднее в нескольких городах штата Миннесота разместили 500 солдат Национальной гвардии США.

Ранее в пятницу сообщалось об аресте офицера американской полиции Дерека Човина, который участвовал в задержании Флойда. Полицейскому предъявлены обвинения в убийстве третьей степени и непреднамеренном убийстве.

1ви ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции