Этот контент был опубликован 4 февраля 2020 г. 20:53

Вашингтон. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Участник президентской гонки от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден требует "исчерпывающего объяснения" ситуации с задержкой объявления результатов демократических кокусов в Айове, сообщило во вторник Национальное общественное радио США со ссылкой на послание руководства кампании Байдена.

"Мы уверены, что кампании заслуживают полного объяснения и актуальной информации по поводу методов контроля качества, которые вы применяете, и возможности отреагировать до того, как будут опубликованы официальные данные", - написала главный советник кампании Байдена Дана Ремус председателю отделения Демократической партии в Айове Трою Прайсу.

В послании отмечается, что все системы передачи данных - специальное приложение и телефонная система предоставления результатов - дали сбой.

Более того, в документе подчеркивается, что председатели кокуса "пытаются передать партии результаты по телефону, и, в большинстве случаев, им это не удается".

Ранее во вторник СМИ сообщали, что отделение Демократической партии в штате Айова опубликуют часть результатов во вторник в 16:00 по местному времени (01:00 среды мск), а полная публикация результатов ожидается в 19:00 по местному времени (04:00 среды мск).

Как сообщал Трой Прайс, задержка публикации результатов первых внутрипартийных выборов Демократической партии США, прошедших в Айове, связана с проверкой данных на достоверность.

При этом отмечалось, что задержка США не связана с "хакерской атакой или другим вмешательством".

По данным Демократической партии штата, дополнительное время необходимо для того, чтобы обеспечить честность кокусов.

Отмечается, что результаты внутрипартийных выборов будут опубликованы после обнаружения "несоответствий" в сообщениях о результатах.

Между тем, все ведущие претенденты в кандидаты от Демократической партии заявили о том, что с оптимизмом ждут результатов предварительных внутрипартийных выборов.

Ожидалось, что первые кокусы в Айове внесут ясность относительно того, кто именно из кандидатов обладает большей поддержкой и может претендовать на то, чтобы стать кандидатом в президенты от демократов. Однако из-за задержки публикации голосов ситуация усложнилась.

По данным The Hill, проблема, по всей видимости, возникла после того, как результаты, переданные через мобильное приложение, используемое для подсчета голосов, показали "некоторые несоответствия". Между тем, официальный представитель Демократической партии в Айове Мэнди Макклюр заявила, что приложение не ломалось, а проводятся просто "проверки качества".

Согласно источникам издания, к 23:00 понедельника по времени Айовы (08:00 вторника мск) поступили данные только с 35% участков.

Айова стала первым штатом, в котором состоялись предварительные внутрипартийные выборы. Традиционно они проводятся в виде кокусов и праймериз.

Кокусы предполагают собрания сторонников партии, в ходе которых проходит обсуждение вероятных кандидатов в президенты. После завершения всех выступлений проходит голосование, при этом в каждой партии существуют различия в его проведении. Ранее кокусы имели большее распространение, но в новейшей истории США им на смену все больше приходят праймериз. Сейчас кокусы проводятся лишь в 15 штатах США и округе Колумбия.

Праймериз организуются властями штата, в то время как кокусы - это неформальные встречи, проходящие по инициативе членов партии.

Американские СМИ отмечают, что первые кокусы традиционно играют ключевую роль в борьбе претендентов в кандидаты от партии, хотя и не гарантирует им непосредственного успеха в дальнейшей борьбе. Однако эти выборы дают возможность сторонникам партии впервые выразить свою поддержку тому или иному кандидату. Кроме того, победитель предварительных внутрипартийных выборов зачастую получает больше внимания в СМИ и финансирования для своей избирательной программы.

Кроме того, первые этапы внутрипартийных выборов в США, как правило, позволяют отсеять наиболее слабых претендентов на выдвижение кандидатом в президенты страны.

Выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года.

1ви ар

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