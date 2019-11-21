Этот контент был опубликован 21 ноября 2019 г. 5:27

Вашингтон. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе теледебатов заявил, что в случае победы не будет давать указание генпрокурору начать расследование против президента США Дональда Трампа.

По его словам, если он победит в 2020 году, то не будет руководить своим министерством юстиции "как это делает этот президент" (Трамп - ИФ).

"Я бы позволил им вынести независимое решение", - сказал он. Байден отметил, что решение о начале расследования должен принимать не президент или "адвокат президента", а генеральный прокурор.

"Если суд примет решение, что он нарушил закон, и он должен быть привлечен к уголовной ответственности, так тому и быть", - добавил Байден.

1вз аг

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