Этот контент был опубликован 17 мая 2019 г. 21:06

Вашингтон. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Бывший вице-президент США Джо Байден набирает популярность в ходе предвыборной кампании, приуроченной к выборам президента США в 2020 году, передают в пятницу американские СМИ.

СМИ отмечают, что согласно опросам общественного мнения, Байден опережает других выдвиженцев от Демократической партии, а президент США Дональд Трамп относится к нему как к своей главной угрозе на выборах 2020 года.

Кроме того, телеканал Fox News ранее сообщал, что Байден мог бы опередить Трампа в ходе голосования, если бы выборы проходили прямо сейчас, а избиратели выбирали бы между Байденом и Трампом.

В апреле Джо Байден объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в предвыборной кампании 2020 года.

Позднее Трамп заявил, что Байден, вероятно, победит на праймериз Демократической партии, которые определят кандидата от этой партии на выборах.

1тэ аю

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