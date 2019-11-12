Вашингтон. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Бывший вице-президент США, демократ Джо Байден заявил, что во что бы то ни стало будет участвовать в предвыборной гонке за пост президента, сообщило во вторник издание The Hill.

"За последние пару недель я понял две вещи. Первая - то, что Путин не хочет, чтобы я был президентом. И вторая - то, что этот парень Трамп не хочет, чтобы я был кандидатом (в президенты - ИФ). Но я говорю им, что я пойду (буду участвовать в выборах - ИФ)", - цитирует The Hill слова Байдена.

На прошлой неделе сообщалось, что комитеты палаты представителей США в ходе расследования пытаются выяснить, была ли договоренность между Вашингтоном и Киевом организовать визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом в обмен на расследование в отношении одного из вероятных конкурентов Трампа на выборах Джо Байдена и его сына. Это условие конгрессмены в своем расследовании называют "услуга за услугу".

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

Джо Байден желает баллотироваться от демократов на пост главы государства на выборах США 2020 года.

1ви ар де

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