Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 12:49

Вашингтон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Бывшего вице-президента США Джо Байдена СМИ посчитали одним из наименее убедительных участников первой серии теледебатов кандидатов в президенты США от Демократической партии.

Сразу несколько американских телеканалов, в том числе - CNN и CNBC, поместили Байдена в число тех, кто, по их мнению, проиграл эти дебаты. Отмечается, что единственные продолжительные аплодисменты он получил, когда упомянул имя бывшего президента США Барака Обамы.

При этом, обозреватели указывают на то, что Байден слишком часто следовал заранее написанной речи, вместо того, чтобы импровизировать. Несколько раз он довольно резко завершал свои ответы на выпады соперников, не пытаясь продолжить высказывать свое мнение.

Кроме него, в списке тех, кто неудачно выступил, фигурирует и сенатор Берни Сандерс и бывший член палаты представителей Бето О'Рурк.

При этом Байден изначально считался фаворитом президентской гонки среди демократов, а Сандерс - одним из его наиболее серьезных конкурентов.

Президент США Дональд Трамп, который в настоящее время находится на саммите G20 в Осаке, также не был впечатлен выступлением Байдена и Сандерса.

"Я нахожусь в Японии на G-20, представляя нашу страну, но я слышал, что это был не самый хороший день для Сонного Джо (Байдена - ИФ) или Сумасшедшего Берни (Сандерса - ИФ)", - написал американский лидер в твиттере. По его словам, один был "уставшим", другой - "безумным".

Между тем, в качестве победителей обзоры обоих телеканалов CNN и CNBC называют сенатора Камалу Харрис.

"Сенатор от штата Калифорния выступила лучше всех... Она была спокойной, уравновешенной и знала, о чем говорит", - говорится в сообщении телеканала CNN.

В ходе дебатов она подвергла критике президента Трампа, в частности его миграционную политику.

Первые теледебаты с участием претендентов на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии прошли в два этапа: участников разделили на две группы. Одни выступили в ночь на четверг, а другие - в ночь на пятницу по московскому времени.

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