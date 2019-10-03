Этот контент был опубликован 3 октября 2019 г. 20:09

Вашингтон. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Бывший вице-президент США демократ Джо Байден в ответ на обвинения президента Дональда Трампа заявил, что не собирается выбывать из президентской гонки, сообщило в четверг агентство Bloomberg.

"Позвольте мне кое-что прояснить для Трампа и его подельников и для особо влиятельных кругов, спонсирующих его атаки против меня - я никуда не уйду", - сказал Байден на предвыборном мероприятии.

"Вы меня не уничтожите. И вы не уничтожите мою семью. Мне все равно, сколько вы тратите денег (на давление - ИФ), и насколько грязные ваши атаки", - подчеркнул политик.

Ранее сообщалось, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

В четверг Трамп прямо призвал Украину и Китай начать расследования в отношении деятельности Джо Байдена и его компаний.

Следующие президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении переизбраться на президентский пост и выражал уверенность в том, что ему это удастся.

Ранее Трамп назвал сенатора Берни Сандерса и Джо Байдена своими основными соперниками. При этом он нелицеприятно отзывался об обоих, называя Байдена "сонным", а Сандерса - "сумасшедшим Берни".

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