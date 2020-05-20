Этот контент был опубликован 20 мая 2020 г. 9:26

Вашингтон. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Бывший вице-президент США Джо Байден, претендующий на участие в президентских выборах 2020 года от Демократической партии, одержал победу на праймериз в штате Орегон, сообщает в среду американское издание The Hill.

Он заручился поддержкой 70% участников голосования.

Эта победа обеспечит Байдену голоса 61 делегата на съезде Демократической партии, на котором будет официально выдвинута кандидатура участника выборов от демократов.

Ввиду непростой эпидемиологической ситуации состоявшиеся накануне демократические праймериз в Орегоне прошли полностью посредством почтового голосования, поскольку такой метод выражения волеизъявления был одобрен на уровне штата еще в 1998 году.

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