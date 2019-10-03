Этот контент был опубликован 3 октября 2019 г. 17:40

Вашингтон. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Китай в прошлом смог наладить торговлю с США на выгодных лишь для себя условиях, благодаря помощи таких людей, как бывший вице-президент США Джо Байденом, заявил в четверг американский президент Дональд Трамп.

"Именно потому, что Китай сотрудничает с такими людьми, как Байден, у них на протяжении долгих лет существует выгодная сделка (в сфере торговли - ИФ), с помощью которой Китай обирает США", - заявил Трамп журналистам.

Согласно заявлению Трампа, семья Байденов "проводила махинации" в таких странах, как Китай и Украина.

В связи с этим президент рекомендовал Китаю провести расследование деятельности Байдена.

Ранее сообщалось, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

Ранее американские СМИ сообщали, что на фоне этого скандала внимание вновь привлекла поездка в декабре 2013 году в КНР Байдена - тогда еще вице-президента США - и его сына Хантера: так, высказывались предположения, что сын вице-президента использовал официальную поездку в личных деловых интересах.

1ви во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!