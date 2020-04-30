Этот контент был опубликован 30 апреля 2020 г. 8:49

Вашингтон. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Кандидат в президенты США, демократ Джо Байден пообещал сохранить американское посольство в Иерусалиме в случае победы на выборах президента в этом году, сообщает в четверг Associated Press.

"Перенос посольства, когда мы сделали это без соответствующих условий, был недальновидным и легкомысленным. Это должно было произойти в контексте крупного соглашения, чтобы помочь нам добиться важных уступок (от израильтян - ИФ) ради мира в этом процессе", - считает бывший вице-президент США.

Байден отметил, что не станет отменять решение Трампа, если победит на выборах, он считает, что возвращение посольства в Тель-Авив не поможет уйти от стагнации мирного процесса. Однако он подчеркивает, что, по его мнению, обе стороны палестино-израильского конфликта должны предпринять шаги к миру.

"Я всю свою жизнь поддерживал безопасное, демократическое государство Израиль. Но моя администрация будет призывать обе стороны предпринимать шаги в направлении решения о сосуществовании двух государств", - указал он.

Президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и перенес в этот город американское посольство, которое, как и дипломатические представительства многих других государств, находилось ранее в Тель-Авиве. Оба этих решения вызвали резкую критику со стороны международного сообщества.

Также при Трампе США признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами, спорной территорией, которую Израиль завоевал у Сирии в войне 1967 года. Международное сообщество также не признает суверенитет Израиля над этой территорией.

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