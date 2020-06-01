Этот контент был опубликован 1 июня 2020 г. 2:01

Вашингтон. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Кандидат в президенты от демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден посетил город Уилмингтон (штат Делавэр), где проходили протесты в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда.

"Мы-народ, страдающий от боли, но мы не должны позволить этой боли уничтожить нас. Мы - народ разъяренный, но мы не можем позволить своему гневу поглотить нас. Мы - истощенная нация, но мы не позволим нашему истощению победить нас", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном в его Instagram под фотографией, на которой изображено, как он разговаривает с мужчиной с ребенком.

"Единственный способ вынести эту боль - обратить всю эту боль в цель. И как президент, я буду помогать вести этот разговор - и, что более важно, я буду слушать, как и сегодня, посещая место вчерашних протестов в Уилмингтоне", - отмечается в сообщении.

Массовые беспорядки и акции протеста начались в США после того, как 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

Уже 40 городов в США ввели комендантский час в ответ на протесты по всей стране в эти выходные.

Примерно 5 тыс. членов Национальной гвардии были задействованы в 15 штатах и Вашингтоне, округ Колумбия, а еще 2 тыс. человек готовятся быть задействованными в случае необходимости.

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер ввела общегородской комендантский час, начиная с 23 часов воскресенья и заканчивая понедельником в 6 утра.

Боузер также задействовала Национальную гвардию округа Колумбия в поддержку столичного Департамента полиции.

Руководитель округа Лос-Анджелес Дженис Хан написала в воскресенье в твиттере, что комендантский час будет действовать с 6 вечера до 6 утра по местному времени.

Он будет действовать для всех 10 млн жителей округа Лос-Анджелеса. Ранее комендантский час действовал только в Лос-Анджелесе и прилегающих районах, включая Беверли-Хиллз, Санта-Монику и Западный Голливуд.

Тем временем 23 человека арестованы в Неваде во время субботних протестов. Большинство из них обвиняются в незаконном проникновении и сопротивлении офицерам полиции, говорится в заявлении офиса шерифа.

Между тем, Филадельфия обратилась за помощью к Национальной гвардии.

1вз гс

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