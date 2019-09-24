Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 19:36

Вашингтон. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Участник американской президентской гонки Джо Байден планирует во вторник призвать Конгресс США начать процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа в случае, если тот не будет сотрудничать в рамках проводимых Конгрессом расследований, сообщает издание Politico.

В частности, Трамп, по мнению Байдена, должен предоставлять Конгрессу информацию по его телефонному разговору с президентом Украины Владимиром Зеленским, спровоцировавшему скандал в США. Такое заявление Байден планирует сделать во время выступления в штате Делавэр позже во вторник.

"Он призовет Трампа удовлетворить все оставшиеся законные запросы Конгресса об информации, в том числе по украинскому вопросу, а также по другим расследованиям. И, если Трамп не подчинится, у Конгресса не будет выбора кроме как начать импичмент", - заявил помощник Байдена.

Ранее Байден открыто не выступал в поддержку импичмента Трампа. Так, выступая в Айове на выходных, Байден заявил, что то, что разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, о котором ранее сообщали СМИ - "невероятное злоупотребление властью". В то же время, Байден заявлял, что он не будет высказывать мнения об импичменте.

Ряд американских СМИ ранее сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына Джо Байдена, а также, что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Ряд СМИ сообщал, что Трамп, пытаясь инициировать расследование против сына Байдена, задерживал выделение Украине военной помощи.

В понедельник Трамп заявил, что США уже выделили Украине обещанную помощь. Он отметил, что США готовы замораживать средства для Украины, если страны Европы не будут делать свой вклад.

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