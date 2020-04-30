Этот контент был опубликован 30 апреля 2020 г. 21:35

Вашингтон. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Претендент на пост президента США Джо Байден официально объявил состав комитета по подбору кандидата на пост вице-президента, сообщили в четверг Национальное общественное радио (NPR) США.

"Выбор кандидата на пост вице-президента является самым важным решением в президентской кампании, и никто не знает этого лучше, чем Джо Байден", - заявила менеджер кампании Байдена Джен О'Мэлли Диллан.

Сообщается, что в комитет вошли бывший сенатор от штата Коннектикут Крис Додд, представитель штата Делавэр в Конгрессе США Лиза Блант Рочестер, мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти и бывшая помощница вице-президента Синтия Хоган.

"Эти четверо сопредседателей отражают сильные качества и разнообразие нашей партии и поделятся колоссальными знаниями и опытом, которые требуются в строгом процессе отбора и проверки", - добавила Диллан.

В команду также войдут члены "сети проверяющих групп", которые работают под руководством бывшего советника администрации экс-президента США Барака Обамы Боба Бауэра, главного советника кампании Байдена Даны Ремус и бывшего советника по национальной безопасности при Обаме Лизы Монако.

Как сообщает радиостанция, ранее Байден заявлял, что хотел бы видеть на посту вице-президента США женщину. Он отмечал, что рассмотрит кандидатуру сенатора от штата Калифорния Камалы Харрис.

Сама Харрис ранее в апреле заявляла, что для нее "будет честью служить вместе с Джо (Байденом - ИФ)".

По данным NPR, бывший претендент в кандидаты на пост президента США сенатор Элизабет Уоррен также рассматривается как кандидат на пост вице-президента и, по всей видимости, является главным претендентом на роль напарника Байдена.

Еще одним вероятным кандидатом на пост вице-президента США является бывший претендент на пост губернатора штата Джорджия Стейси Абрамс.

Среди возможных кандидатов также упоминаются сенатор от штата Невада Кэтрин Кортес-Масто, губернатор Нью-Мексико Мишель Лухан-Гришэм и член Палаты представителей штата Флорида Вал Демингс.

1ви ар

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