Этот контент был опубликован 22 октября 2019 г. 19:54

Вашингтон. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Бывший вице-президент США и один из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байден подверг резкой критике сравнение президента США Дональда Трампа процедуры импичмента с линчеванием.

"Импичмент - это не "линчевание", это часть нашей конституции. История нашей страны, связанная с линчеванием, - темная и постыдная", - написал Байден в Twitter.

По его словам, "даже думать о том, чтобы проводить такие параллели, омерзительно".

Между тем, влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм поддержал Трампа в его высказывании.

"Это в действительности линчевание во всех смыслах", - сказал Грэм, говоря о процедуре импичмента, инициированной демократами в отношении Трампа.

Грэм отметил, что не только афроамериканцы становились жертвами линчевания. "Другие люди также подвергались линчеванию на протяжении всей истории. Что значит линчевание? Это когда толпа внезапно хватается за тебя, и они не дают тебе возможности защищаться, они не говорят тебе, что происходит, они просто уничтожают тебя", - добавил сенатор.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп назвал инициированную демократами процедуру импичмента линчеванием - расправой без суда и следствия над человеком, подозреваемом в преступлении.

Под линчеванием или судом Линча понимается убийство уличной толпой, зачастую через повешение, человека, подозреваемого в преступлении, без проведения судебного разбирательства. Этот феномен был широко распространен в США в конце XIX века, после гражданской войны. В США подобная расправа обычно применялась в отношении афроамериканцев.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

В свою очередь Джо Байден в начале октября впервые высказался за то, чтобы конгресс объявил импичмент президенту страны Дональду Трампу.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!