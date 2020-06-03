Вашингтон. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Бывший вице-президент Джо Байден увеличил отрыв от президента США Дональда Трампа, сообщает газета The Hill со ссылкой на опрос Университета Монмута.

По данным исследования общественного мнения, обнародованного в среду, Байден ведет с преимуществом 11%, его готовы поддержать 52% опрошенных, а Трампа - 41% респондент. В мае Байдена собирались поддержать на 9% больше респондентов, чем Трампа.

Опрос проводился среди 742 совершеннолетних граждан США с 28 мая по 1 июня.

В то же время, согласно опросу компании Change Research, в шести так называемых колеблющихся штатах, где нет устоявшейся тенденции, кандидат какой из двух партий США зачастую побеждает, Байден и Трамп идут ноздря в ноздрю.

Так, во Флориде 48% готовы поддержать на выборах Байдена, а 45% - Трампа. В Аризоне Трамп ведет у Байдена на 1% - 45% к 44%, соответственно. В Северной Каролине Трамп, наоборот, на 1% отстает от Байдена - 45% и 46%. В Мичигане Байден мог бы набрать 48% голосов, а Трамп - 46%. В Пенсильвании Трамп ведет на 4% и пользуется поддержкой 50% респондентов, у Байдена 46%. В Висконсине обоих кандидатов поддерживают по 45% опрошенных.

Именно к этим штатам зачастую приковано внимание общественности, потому что от результатов голосования там может зависеть исход выборов. По данным опроса этой компании, если бы выборы состоялись сейчас, то Трамп мог бы получить 41% голосов, Байден - 48%. Опрос проводился с 29 по 31 мая среди более 1,4 тыс. совершеннолетних граждан США.

Выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года.

Опросы, охватывающие всю страну, в США не всегда дают реальное представление о том, кто победит на выборах: во время голосования избиратели определяют, за какого кандидата следует отдать голоса выборщикам от их штата. У каждого штата - фиксированное число выборщиков. Эта система дает возможность победить на выборах, даже набрав меньше голосов по стране, чем оппонент. Именно это произошло на прошлых выборах: Трамп победил экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, несмотря на то, что в общей сложности заручился поддержкой меньшего числа людей.

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