Лондон. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Банковские депозиты населения растут по всей Европе, поскольку люди реагируют на экономические и социальные потрясения, вызванные пандемией коронавируса COVID-19, увеличением сбережений, пишет The Financial Times.

Это усиливает опасения экономистов, что потребители не придут на помощь падающей экономике континента. Нормы сбережений в четырех из пяти крупнейших экономик Европы в марте резко выросли до уровней существенно выше средних долгосрочных значений, согласно данным Европейского центрального банка и Банка Англии.

Французские вкладчики положили на банковские депозиты около 20 млрд евро, что значительно выше долгосрочного среднемесячного показателя в 3,8 млрд евро. Банк Франции сообщил, что с момента закрытия экономики и до середины мая эта сумма увеличилась более чем на 60 млрд евро, что указывает на ускорение темпов наращивания сбережений по мере углубления кризиса.

В Италии в марте вкладчики отложили 16,8 млрд евро по сравнению со среднемесячным долгосрочным уровнем в 3,4 млрд евро, в Испании - 10,1 млрд евро против 2,3 млрд евро.

Рост сбережений британцев в позапрошлом месяце стал рекордным - 13,1 млрд фунтов стерлингов.

Банковские депозиты в Германии резко упали, но немцы предпочитают держать свои сбережения в наличных во время кризиса. Аналогичное сокращение вкладов наблюдалось в разгар финансового кризиса 2008 года. Центральный банк Германии сообщил, что объем наличных денег в обращении вырос на 39,7 млрд евро в период с конца января до первых дней мая.

"В этом году произошло действительно значительное увеличение сбережений домохозяйств, - заявил главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн. - Это одна из главных макроэкономических проблем, которая заключается в том, как долго домохозяйства будут откладывать расходы".

Бережливость населения может ограничить возможности экономического восстановления, ориентированного на потребление. Несмотря на то, что вкладчики могут увеличить расходы после окончания начального периода кризиса, то есть направить часть денег обратно в экономику, Европейская комиссия ожидает, что высокие нормы сбережений сохранятся в этом году. В весеннем прогнозе ЕК прогнозировала, что сбережения домашних хозяйств еврозоны вырастут с 12,8% располагаемого дохода в прошлом году до рекордно высокого уровня в 19% в 2020 году, а затем несколько снизятся в следующем году - до 14,5%.

Экономисты предупреждают, что нежелание потребителей тратить лишние деньги, которые они сэкономили, рискует лишить европейские розничные сети катализатора, который им необходим для восстановления после худшего спада в послевоенную эпоху, вызванного закрытием бизнеса из-за пандемии.

"Многие домохозяйства непроизвольно накопили средства за последние несколько недель, - отмечает экономист Capital Economics Мелани Дебоно. - Но многие побоятся тратить с такой же свободой, как в прошлом, потому что будут опасаться людных мест, общественного транспорта и поездок за границу".

Ожидается, что продажи новых автомобилей, бронирования на праздничные дни и посещение ресторанов не смогут полностью восстановиться в течение месяцев. Помимо продуктовых магазинов, которым разрешено было работать все это время, многие магазины в Европе серьезно пострадали из-за приостановки деятельности.

К концу 2020 года у европейских потребителей по-прежнему будет 400 млрд евро экстра-сбережений, что эквивалентно 3% ВВП Евросоюза, прогнозирует германский страховщик Allianz. По его оценкам, потребление в Европе упало более чем на треть из-за карантинных мер, приведших к закрытию предприятий и самоизоляции населения.

Служба финансово-экономической информации

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