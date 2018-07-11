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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 19:58 11.07.2018 - 19:58

Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Европейское банковское управление (European Banking Authority, EBA), главный регулятор банковской отрасли в Евросоюзе, обвинило Мальту в систематических нарушениях правил ЕС о борьбе с отмыванием денег.

Как говорится в докладе EBA, расследование ведомства было связано с бездействием правительства Мальты, несмотря на доказательства серьезных нарушений в Pilatus Bank.

Банк был основан выходцем из Ирана и участвовал в обходе санкций США против Ирана. В том числе он содействовал незаконным переводам более $115 млн из Венесуэлы в контролируемые правительством Ирана компании.

Кроме того, Pilatus Bank оказался в центре расследования в связи с убийством мальтийской журналистки Дафне Каруаны Галиции, писавшей о панамских офшорах.

Служба финансово-экономической информации

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