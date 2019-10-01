Этот контент был опубликован 1 октября 2019 г. 13:31

Москва. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Туристический сезон на Канарских островах оказался под угрозой из-за банкротства туроператора Thomas Cook, поскольку британские туристы формировали турпоток на этом направлении, сообщает газета El Pais.

"Компания Thomas Cook была вторым по количеству туристов туроператором на Канарских островах. Кроме того, британцы составляют четверть турпотока на этом направлении. Из-за банкротства туроператора гостиницы теряют деньги, заработанные за лето, под угрозой срыва и предстоящий туристический сезон, который продолжается с октября до католической Пасхи в апреле", - пишет издание.

По данным корпорации по туризму региона, в августе на островах отдохнули 457 тыс. граждан Великобритании, это около 24% от общего количества туристов.

По словам генерального директора сети beCordial Hotels & Resorts Николаса Вильялобоса, доля британских туристов туроператора в его гостинице составляла от 20% до 25%. "Банкротство компании было для нас сильным ударом, но мы предвидели его, поэтому мы провели диверсификацию и обеспечили загрузку другими туристами", - цитирует газета руководителя.

Отелю Mirador del Atlantico, который работал исключительно с Thomas Cook, пришлось закрыться, потому что из 118 номеров было занято только 20. "Руководство решило перевести клиентов в другой отель, чтобы не нести убытки. В течение двух недель ожидается прибытие туристов из стран Скандинавии", - пишет El Pais со ссылкой на руководство гостиницы.

Как отмечает газета, ликвидация Thomas Cook отразится не только на турбизнесе, но и грозит увольнением тысячам сотрудников гостиничного бизнеса Канарских остров.

Президент Канарских островов Анхель Виктор Торрес заявил 28 сентября, что компании, пострадавшие от банкротства Thomas Cook, могут временно отложить выплаты социального обеспечения, чтобы продолжить работу. "Способность отелей оправиться после ликвидации британского холдинга будет зависеть только от степени их зависимости от туроператора", - пишет газета.

По состоянию на 25 сентября на Канарских островах оставалось 35 тыс. клиентов Thomas Cook. Согласно планам правительства, клиенты из Великобритании будут возвращены в страну с 23 сентября по 6 октября.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что ассоциация отелей Тенерифе Ashotel в связи с банкротством Thomas Cook предложила правительству принять ряд незамедлительных мер, включая уменьшение топливных сборов для рейсов на Канарские острова и обратно, снижение стоимости билетов на перелеты между островами и континентальной Испанией, проведение специальной рекламной кампании в Великобритании, Германии и скандинавских странах перед началом зимнего сезона.

Также в ассоциации рекомендуют властям отсрочить до конца летнего сезона 2020 года период уплаты взносов в фонд социального страхования для сотрудников туристических компаний Канарских островов.

"Отелям, которые несут убытки из-за банкротства Thomas Cook, ассоциация предлагает предоставлять беспроцентную кредитную линию. Кроме того, предполагается создать организацию, которая будет помогать взыскивать долги, возникшие в связи с ликвидацией Thomas Cook. Также в Ashotel считают необходимым освободить Канарские острова от налога на керосин, который может быть введен в Евросоюзе после 2020 года", - отметили в РСТ.

Старейший британский туроператор Thomas Cook 23 сентября объявил о ликвидации. Компания прекратила все полеты, аннулирует туры и бронирования. Прекращение деятельности Thomas Cook последовало после нескольких месяцев переговоров с инвесторами и кредиторами. Уже согласованный с китайской Fosun план спасения, предполагавший обмен долгов на долю в компании, провалился из-за необходимости выделения дополнительных средств туроператору. Долги Thomas Cook составляют около 2 млрд фунтов.

Вслед за британским холдингом о ликвидации объявили дочерние подразделения компании в Германии, Австрии и Польше.

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