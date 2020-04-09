Этот контент был опубликован 9 апреля 2020 г. 11:26

Лондон. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Министерство финансов Великобритании будет использовать счет в Банке Англии в качестве временного источника финансирования в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

В сообщении, обнародованном британским ЦБ в четверг, говорится, что размер овердрафта по счету правительства в Банке Англии (исторически известного, как Ways and Means (W&M)), который в обычных условиях составляет 370 млн фунтов стерлингов ($459 млн), будет увеличен.

"В качестве временной меры это даст правительству краткосрочный источник дополнительной ликвидности на случай, если понадобится наладить спокойное движение денежных средств и поддержать устойчивое функционирование рынков в период дестабилизации, обусловленной пандемией коронавируса", - говорится в сообщении Банка Англии.

Размер овердрафта может фактически быть неограниченным, и это позволит правительству тратить больше средств без необходимости размещения новых долговых обязательств, пишет газета Financial Times. В прошлый раз Минфин прибегал к увеличению W&M в 2008 году, и тогда размер кредитной линии быстро вырос до 20 млрд фунтов.

Тот факт, что власти Великобритании вновь вынуждены использовать эту меру, подчеркивает наличие у правительства огромных потребностей в денежных средствах, которые, как оно опасается, будет сложно удовлетворить за счет заимствований на долговом рынке.

Этот шаг может привести к сравнениям с подобной политикой, использовавшейся в Зимбабве, которая в свое время привела к гиперинфляции, пишет FT.

В сообщении Банка Англии отмечается, что правительство Великобритании продолжит использовать финансовые рынки в качестве первоочередного источника привлечения финансирования, и принимаемые им меры в ответ на COVID-19 будут в полном объеме финансироваться за счет дополнительных заимствований в рамках обычных операций регулирования долга.

Любое использование схемы W&M будет временным и краткосрочным, подчеркивают в британском ЦБ. Использованные кредитные ресурсы будут выплачены как можно быстрее, до конца текущего года.

Правительство Великобритании уже увеличило втрое объем планируемых заимствований на долговых рынках - с 15 млрд фунтов, объявленных в бюджетном послании 11 марта, до 45 млрд фунтов.

пк аш ав*

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