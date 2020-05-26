Этот контент был опубликован 26 мая 2020 г. 18:11

Лондон. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Банк Англии на текущий момент не принял решение о переходе к отрицательным ставкам, сказал главный экономист британского ЦБ Энди Холдейн.

При этом он отметил, что представители руководства регулятора допускают любые возможные варианты, но добавил, что "оценивать и делать - это разные вещи".

"На текущий момент мы находимся на стадии оценки", - сказал он на вебинаре, организованном Конфедерацией британской промышленности (Confederation of British Industry, CBI), во вторник.

Его слова заставили трейдеров передвинуть ожидания отрицательных процентных ставок на август 2021 года, тогда как неделю назад они ожидали, что Банк Англии может опустить ставку ниже нуля в декабре 2020 года, пишет агентство Bloomberg.

Масштабы рецессии в британской экономике в связи с пандемией коронавируса стали поводом для разговоров о возможности отрицательных ставок в Великобритании.

Банк Англии снизил ключевую ставку дважды с начала года, на текущий момент она составляет 0,1%. Экономисты говорят, что переход к отрицательным ставкам, вероятно, является для регулятора последним вариантом в списке предпочтительных мер, при этом многие ожидают, что регулятор увеличит объем программы выкупа облигаций в следующем месяце.

Холдейн сказал, что Банк Англии оценит влияние отрицательных ставок на финансовый сектор и то, какое воздействие они оказывают на уверенность в экономике.

По его словам, британская экономика, вероятно, не сможет восстановиться так же быстро, как сократилась, и ВВП может не вернуться к докризисным уровням до конца следующего года.

"Мы, по понятным причинам, будем наблюдать период продолжительной осторожности в отношении расходов как со стороны домохозяйств, так и со стороны компаний", - сказал он, отметив, что правительство должно сфокусироваться на укреплении уверенности, чтобы стимулировать расходы.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ор аш*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции