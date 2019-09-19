Этот контент был опубликован 19 сентября 2019 г. 13:19

Лондон. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Банк Англии по итогам сентябрьского заседания оставил значение базовой процентной ставки на уровне 0,75%.

Кроме того, британский ЦБ сохранил объем программы покупки гособлигаций на уровне 435 млрд фунтов стерлингов ($541,5 млрд) и объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов.

Все решения банка совпали с ожиданиями рынка.

Решение сохранить прежний курс денежно-кредитной политики (ДКП) было принято единогласно всеми членами Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC).

Руководство Банка Англии вновь обратило внимание на риски, связанные с неопределенностью в вопросе выхода Великобритании из ЕС. По оценке центробанка, Brexit без подписания соглашения о дальнейшем сотрудничестве с Евросоюзом может привести к ослаблению инфляции.

При этом Brexit без соглашения не станет причиной для автоматического смягчения денежно-кредитной политики, а подписание такого соглашения, вероятно, приведет к постепенному повышению ставки в ближайшие годы, говорится в сообщении ЦБ.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал реализовать Brexit в намеченный срок, то есть до 31 октября, вне зависимости от того, будет заключена сделка с ЕС или нет. Тем временем парламент страны обязал его добиваться отсрочки, если соглашение к этому времени не будет подписано.

Из-за неопределенности темпы роста экономики Великобритании несколько снизились, но остаются выше нуля, отмечается в заявлении банка. Это привело к снижению прогноза роста британского ВВП до 0,2% в третьем квартале против ожидавшихся в августе 0,3% в поквартальном выражении.

Курс фунта стерлингов к доллару США продолжает умеренно снижаться после объявления решения Банка Англии. К 14:12 МСК фунт снизился на 0,2%, до $1,2465. Тем временем британский фондовый индекс FTSE 100 к 13:57 МСК увеличивается на 0,54%.

йй мв

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!