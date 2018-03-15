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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 9:23 15.03.2018 - 09:23

Париж. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Банк Франции повысил оценку темпов роста экономики и потребительских цен в стране в 2018 году, сославшись на сильное восстановление экспорта, а также инвестиций компаний и расходов потребителей.

По прогнозу ЦБ, в текущем году ВВП страны увеличится на 1,9% по сравнению с ожидавшимися в декабре 1,7%. Инфляция составит 1,6% против прежней оценки на уровне 1,4%, что обусловлено повышением стоимости табачных изделий и энергоресурсов.

Как ожидается, безработица в этом году будет находиться на уровне 8,9%, что значительно ниже декабрьской оценки в 9,6%. Этот пересмотр связан с более сильным, чем прогнозировалось, падением показателя в конце 2017 года, сообщает MarketWatch.

Тем не менее, Банк Франции высказал некоторую осторожность в отношении прогнозов на долгосрочный период. Оценка роста ВВП в 2019 году была снижена до 1,7% с 1,8% из-за того, что укрепление евро может сократить спрос на французский экспорт.

Окончательные данные об изменении объема экономики страны в четвертом квартале и 2017 году будут опубликованы 26 марта, первая оценка ВВП за первый квартал текущего года - 27 апреля.

Служба финансово-экономической информации

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