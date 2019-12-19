Этот контент был опубликован 19 декабря 2019 г. 7:34

Токио. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Банк Японии сохранил ультрамягкие параметры денежно-кредитной политики (ДКП), как и прогнозировало большинство экспертов, по итогам заседания, которое завершилось в четверг.

Процентная ставка по депозитам коммерческих банков в настоящее время составляет минус 0,1% годовых. Целевая доходность десятилетних гособлигаций Японии установлена на уровне около нуля (плюс-минус 0,2 процентного пункта).

Решение о сохранении ДКП произошло, несмотря на признаки замедления темпов экономического роста в стране после повышения налога на потребление до 10% с 8% с 1 октября, отмечает Kyodo News.

Так, индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в четвертом квартале опустился до минимального уровня почти за семь лет на фоне напряженности в торговой сфере в мире и повышения налога на потребление в стране.

В сообщении ЦБ говорится, что экономика Японии умеренно повышается, хотя есть некоторые признаки слабости экспорта, производства и деловых настроений в стране после серии стихийных бедствий, а также из-за слабого зарубежного спроса. Тем не менее, обеспокоенность относительно мировой экономики несколько успокоилась после заключения первой части торгового соглашения между США и Китаем, а также победы Бориса Джонсона на внеочередных парламентских выборах в Великобритании.

Правительство Японии в среду обновило экономический прогноз и теперь ожидает роста ВВП страны на 1,4% за год, который начнется 1 апреля 2020 года, по сравнению с ожидавшимися в июле 1,2%.

Следующее заседание Банка Японии пройдет 20-21 января, по его итогам будут даны обновленные экономические прогнозы.

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