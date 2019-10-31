Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 6:57

Токио. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Банк Японии сохранил нынешние ультрамягкие параметры денежно-кредитной политики по итогам заседания, которое завершилось в четверг, как и прогнозировало большинство экспертов.

Процентная ставка по депозитам коммерческих банков в настоящее время составляет минус 0,1% годовых. Целевая доходность десятилетних гособлигаций Японии установлена на уровне около нуля (плюс-минус 0,2 процентного пункта).

Банк Японии убрал из заявления по итогам заседания фразу о сохранении ключевой ставки на "крайне низком" уровне по крайней мере до весны 2020 года. Теперь ЦБ заявляет о том, что кратко- и долгосрочные процентные ставки будут оставаться на текущих значениях или ниже, пока это необходимо для того, чтобы двигаться к целевому уровню инфляции.

Темпы роста потребительских цен в стране продолжают оставаться низкими. В сентябре рост ключевого показателя инфляции (без учета стоимости свежих продуктов питания) составил 0,3% в годовом выражении по сравнению с 0,5% в предыдущий месяц. ЦБ таргетирует этот показатель на уровне 2%.

Банк Японии в четверг снизил прогноз роста ВВП в 2019 финансовом году, который завершится 31 марта следующего года, до 0,6% с ранее ожидавшихся 0,7%, на 2020 фингод - до 0,7% с 0,9%, на 2021 фингод - до 1% с 1,1%.

Экономисты также понизили прогноз ключевого показателя инфляции на текущий фингод до 0,7% с 1%, на следующий фингод - до 1,1% с 1,3% и на 2021 фингод - до 1,5% с 1,6%.

Служба финансово-экономической информации

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