Барак и Мишель Обама займутся продюсированием фильмов и сериалов для Netflix
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Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель будут продюсировать фильмы и сериалы для Netflix.
В заявлении компании отмечается, что в рамках заключенного на несколько лет соглашения чета Обама, вероятно, будут работать над игровыми и документальными сериалами и фильмами.
В свою очередь Б.Обама сообщил Variety, что "воодушевлен" сотрудничеством со стриминговым сервисом.
Ранее американская газета "Нью-Йорк таймс" писала о переговорах 44-го президента США с Netflix о запуске собственного телешоу. По информации издания, Мишель Обама могла продюсировать шоу, а также иногда присоединяться к мужу в качестве соведущей. Газета уточняла, что Обама не намерен использовать свои шоу в качестве площадки для ответов нынешнему главе Белого дома Дональду Трампу.
ар
Интерфакс