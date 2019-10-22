Этот контент был опубликован 22 октября 2019 г. 16:51

Брюссель. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Главный координатор ЕС по Brexit Мишель Барнье возглавит новую рабочую группу в ЕС, основной задачей которой станет выстраивание отношений между Брюсселем и Лондоном после выхода Британии из ЕС.

"Сегодняшнее решение (о создании группы - ИФ) вступает в силу 16 ноября 2019 года вне зависимости от развития ситуации в Великобритании", - говорится в заявлении, распространенном Еврокомиссией.

В эту рабочую группу войдут члены команды Барнье, принимавшие участие в переговорах вокруг соглашения о выходе Британии из ЕС, а также европейские чиновники, которые отвечают за подготовку ЕС к выходу Британии из союза.

Ранее во вторник председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Brexit отнимает время и силы у Евросоюза и Еврокомиссии. Юнкер отметил, что ЕС ожидает одобрения новой сделки по Brexit от британского парламента для ее последующей ратификации в Брюсселе.

Накануне сообщалось, что спикер британской палаты общин Джон Беркоу решил отклонить просьбу о проведении в понедельник голосования по соглашению, подготовленным британским правительством и Брюсселем, об условиях Brexit.

Вопрос об этой сделке уже был рассмотрен в субботу. Тогда депутаты внесли поправку, обязывающую премьера Великобритании Бориса Джонсона попросить ЕС об отсрочке Brexit. Премьер это требование выполнил. Согласится ли ЕС на отсрочку, пока не известно.

Во вторник вечером в палате общин запланировано голосование по новому законопроекту о Brexit.

Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года.

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