Этот контент был опубликован 14 марта 2019 г. 20:12

Брюссель. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье в четверг призвал к спокойствию после того, как британский парламент одобрил предложение премьера Терезы Мэй о переносе крайнего срока Brexit с 29 марта 2019 на 30 июня 2019 года.

"Спокойствие и уважение к парламентским процедурам Британии. Твердо намерен защищать интересы ЕС и строить далеко идущие будущие отношения ЕС и Британии как можно скорее", - написал он в Twitter.

В свою очередь представитель Европейской Комиссии в комментарии каналу Sky News напомнил, что продление действия статьи 50 Лиссабонского договора требует единодушного решения всех оставшихся 27 членов ЕС.

"Запрос на продление статьи 50 требует единогласной поддержки всех 27 стран-членов (ЕС - ИФ)... Председатель (Жан-Клод Юнкер - ИФ) поддерживает постоянные контакты со всеми лидерами (стран - ИФ)", - заявил он.

Ранее в четверг члены британской Палаты общин поддержали предложение премьера Терезы Мэй о переносе крайнего срока Brexit на 30 июня 2019 года.

В предложении правительства также говорится о том, что если Великобритании все же потребуется перенос на более длительный срок, то стране предстоит принять участие в ближайших выборах в Европарламент.

Это решение британского парламента означает, что теперь Т.Мэй попросит ЕС разрешить перенести дату выхода Великобритании из ЕС. Чтобы это предложение было одобрено, его должны поддержать все остальные 27 членов Евросоюза.

Перед этим голосованием в Палате общин отклонили все предложения по поправкам к подготовленному правительством документу.

Ранее на этой неделе Т.Мэй предупредила, что такой незначительный перенос даты выхода из ЕС имеет смысл только при условии, что парламент до 20 марта одобрит соглашение о Brexit с Брюсселем. В противном случае, по словам главы правительства, потребуется перенос Brexit на более продолжительный срок.

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