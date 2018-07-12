Барнье сдержанно отреагировал на новый план Brexit
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Брюссель. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Главный переговорщик Евросоюза по вопросу о выходе Великобритании из ЕС (Brexit) Мишель Барнье сдержанно отреагировал на опубликованный в четверг новый план Лондона - так называемую "белую книгу" Brexit.
"Теперь мы будем анализировать "белую книгу" Brexit с другими государствами-членами (Евросоюза - ИФ)", - написал он в Twitter.
"ЕС предлагает амбициозное соглашение о свободной торговле плюс эффективное сотрудничество по широкому спектру вопросов, включая сильное партнерство в сфере безопасности", - добавил он.
На следующей неделе М.Барнье проведет встречу с министром Великобритании по делам Brexit Домиником Раабом.
Аналитики не увидели особых поводов для оптимизма в том, что Брюссель не стал в первый же день жестко критиковать британскую "белую книгу".
Как сообщалось, правительство Великобритании предпочло "мягкий" вариант вывода страны из ЕС - без полного отказа от действующих торговых и экономических соглашений. Но при этом Лондон отказался от идеи обеспечить компаниям и организациям сферы услуг, включая банковский сектор, беспрепятственный доступ к единому рынку.
Глава организации TheCityUK Майлз Селик назвал новый план Лондона "прискорбным и вызывающим сожаление". TheCityUK представляет интересы финансовой отрасли Великобритании.
"В сотнях обсуждений по всему ЕС перед отраслью никогда не вставала непреодолимая преграда принципу взаимного признания (банков - ИФ) с технической или коммерческой точки зрения, - сказал он. - Возражения ЕС всегда были политическими".
Между тем Ассоциация британских торговых палат (British Chambers of Commerce, BCC) призвала официальный Лондон ускорить переговоры и прояснить все связанные с Brexit вопросы, по которым еще сохраняются сомнения.
Британская бизнес-группа Институт директоров (Instute of Directors, IoD), представляющая более 30 тыс. топ-менеджеров из компаний всех размеров, настаивает на уточнениях в отношении НДС и передвижении работников. "Компаниям необходимо работать на основе конкретных предложений", - заявил глава IoD Стивен Мартин.
Служба финансово-экономической информации
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Интерфакс