Этот контент был опубликован 11 октября 2019 г. 15:57

Брюссель. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье в пятницу призвал перейти к детальному обсуждению чернового плана соглашения о выходе Британии из ЕС, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным двух официальных лиц, беседовавших с агентством, Барнье сообщил послам 27 стран-членов ЕС о том, что прогресс в переговорах достаточен для того, чтобы начать процесс обсуждения черновиков юридического текста.

Ранее в пятницу сообщалось, что Барнье встретился за завтраком в Брюсселе с министром Великобритании по Brexit Стивеном Баркли, чтобы обсудить перспективы возможного соглашения по Brexit. Они назвали эту встречу конструктивной.

Он выступил с таким заявлением после того, как премьер Ирландии Лео Варадкар и его британский коллега Борис Джонсон по итогам переговоров заявили, что существует путь для достижения возможного соглашения.

Выход Великобритании из ЕС на данный момент намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому премьер-министр страны Борис Джонсон, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет просить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить ЕС о подобном.

Предшественница Джонсона на посту премьера Тереза Мэй согласовала с ЕС соглашение, регламентирующее выход Великобритании из этого интеграционного объединения. Однако британский парламент отказался ратифицировать документ. Джонсон же считает те договоренности плохими и пытается добиться других, более выгодных для его страны условий.

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