Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 0:13

Брюссель. 28 января. ИНТЕРФАКС. - Выход Великобритании из Европейского союза неизбежно приведет к негативным последствиям для британской экономики, заявил главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье.

Выступая в понедельник в Королевском университете в Белфасте (Северная Ирландия), он отметил, что поставленная Лондоном цель "вернуть себе контроль" на самом деле означает "создание торговых барьеров, которых сегодня не существует".

"Даже без Великобритании ЕС образует единый рынок из 450 миллионов человек, по-настоящему глобальный рынок. Наша экономическая мощь позволяет нам гордо стоять на мировой арене, говорить на равных с другими сверхдержавами по таким вопросам, как экономика, изменение климата, безопасность и торговля", - сказал он.

Северная Ирландия станет наиболее пострадавшей от Brexit частью Великобритании, отметил Барнье. Он напомнил, что первоначальный вариант соглашения с правительством Терезы Мэй предусматривал временное решение, при котором вся Великобритания образовала бы единую таможенную территорию с ЕС. Подписанный с правительством Бориса Джонсона протокол более сложен. Он позволяет Северной Ирландии оставаться на таможенной территории Великобритании и в то же время иметь доступ к единому рынку ЕС без тарифов, квот, проверок или контролей.

"Внедрение этой новой системы будет большой проблемой, особенно для властей Великобритании. Соглашаясь с Протоколом, Великобритания согласилась с системой усиленных проверок и контроля товаров, поступающих в Северную Ирландию из Великобритании", - отметил Барнье.

Естественно, это чревато негативными экономическими последствиями, но позволяет избежать "жесткой границы" на острове Ирландия и защитить экономику, охватывающую все Британские острова.

Барнье призвал неукоснительно выполнять условия протокола, который не может быть пересмотрен под предлогом реализации.

"Мы будем внимательно следить за правильным применением (Соглашения о выходе - ИФ)", - подчеркнул главный переговорщик ЕС.

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