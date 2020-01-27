Брюссель. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Евросоюз обещает пожизненно защищать права всех британских граждан, проживающих в ЕС, и ожидает от Великобритании того же по отношению к гражданам ЕС, заявил главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье.

Выступая в понедельник в Королевском университете в Белфасте (Северная Ирландия), он отметил, что стороны обязались обеспечить недискриминационное отношение к людям, избравшим постоянное место жительства в соответствии с правом на свободное перемещение по ЕС.

"Соглашение о выходе (Великобритании из ЕС - ИФ) будет пожизненно защищать права всех проживающих в ЕС британских граждан и их семей. (Европейская) Комиссия позаботится о том, чтобы каждое из 27 государств-членов выполнило свои обязательства. Но мы также будем внимательно следить, чтобы правительство Великобритании делало то же самое для более чем 3 миллионов граждан ЕС, проживающих в Великобритании", - подчеркнул он.

Барнье отметил, что ЕС будет проявлять особую бдительность к реализации этого положения, в частности, к работе создаваемого в Великобритании Независимого контрольного органа.

"Этот орган должен быть действительно независимым и эффективно рассматривать жалобы граждан Союза и их семей", - сказал он.

"ЕС никогда не отвернется от своих граждан, ЕС так же не отвернется от Северной Ирландии, даже если та покинет Союз. Есть принципы, на которых держатся мир и стабильность в Северной Ирландии. Среди них - возможность выбора самоидентификации, выбора гражданства", - заявил Барнье.

"Хотя Северная Ирландия больше не будет частью ЕС, люди, родившиеся и выросшие здесь, которые решили стать гражданами Ирландии, по-прежнему будут гражданами ЕС. Это означает, что они могут продолжать свободно перемещаться и проживать в ЕС", - отметил Барнье.

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