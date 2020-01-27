Этот контент был опубликован 27 января 2020 г. 23:02

Брюссель, 28 января. ИНТЕРФАКС. - Переговоры о будущем партнерстве между Европейским союзом и Великобританией, которые предстоит провести за 11 месяцев переходного периода после Brexit, будут "огромным вызовом", предупредил главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье.

Выступая в понедельник в Королевском университете в Белфасте (Северная Ирландия), он пообещал, что и этот очень короткий срок сторона ЕС сделает "все от нее зависящее", чтобы добиться результата.

"Мне не ясно, решит ли Великобритания, покидая ЕС и его единый рынок, отказаться также и от европейской социальной и регулятивной модели. Это ключевой вопрос, и мы ждем ответа. Потому что этот ответ будет ключевым для наших будущих отношений", - сказал он.

Барнье подчеркнул важность сохранения высоких стандартов единого рынка ЕС, которые "являются основной частью его конкурентного преимущества".

"Великобритания стоит перед выбором. Наша цель, цель ЕСзаключается в создании тесного экономического партнерства, основанного на равных условиях. Это единственный способ достичь действительно безупречной сделки", - заявил главный переговорщик ЕС.

По его словам, сделка должна быть выгодной обеим сторонам, справедливой для их работников, налогоплательщиков, бизнеса и для внешнего мира.

"И, конечно, глубокое партнерство не может ограничиваться торговлей, оно должно также охватывать нашу внутреннюю и внешнюю политику, сферу безопасности и обороны", - отметил Барнье.

"1 февраля 27 стран-членов ЕС откроют новую главу своей истории. Они будут продолжать разбирать барьеры между собой. И будут делать это без Великобритании. Но мы будем готовы строить тесные отношения со страной, которая останется нашим партнером, союзником, другом", - заявил в заключение главный переговорщик ЕС.

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