Этот контент был опубликован 1 октября 2019 г. 10:22

Вашингтон. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Генеральный прокурор США Уильям Барр проводил встречи за рубежом с представителями иностранных разведслужб, прося их о помощи в проверке действий американских спецслужб по "российскому делу", сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Так, по данным газеты, Барр уже проводил такие переговоры с представителями британской разведки, а на прошлой неделе он вместе с прокурором Джоном Даремом, который и проводит проверку обоснованности "российского расследования", побывал в Италии. Там Дарем и Барр встретились с занимающимися вопросами разведки высокопоставленными официальными лицами, и Барр попросил их содействовать Дарему в его проверке. Также с подобной просьбой администрация Барра обращалась к властям Австралии.

Как сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на двух чиновников, Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном просил оказать содействие американской прокуратуре в поиске информации, чтобы дискредитировать расследование о предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы в США в 2016 году.

Трамп обратился к премьер-министру Австралии по совету Барра, отметили источники The Washington Post.

Прямое участие генерального прокурора в проверке показывает, что ей Барр отдает приоритетное значение, отмечает газета.

Личные встречи Барра с иностранными спецслужбами могут стать поводом для недовольства демократов, которые добиваются импичмента президента США Дональда Трампа, отмечает газета.

Летом американские СМИ сообщили, что Барр назначил федерального прокурора в штате Коннектикут Джона Дарема для оценки обоснованности расследования предполагаемого российского вмешательства в выборы США в 2016 году.

По данным двух осведомленных источников издания, Барр поручил Дарему изучить истоки расследования Роберта Мюллера, то есть те расследование о "российском вмешательстве", которое до спецпрокурора проводило ФБР.

В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений в препятствовании правосудию против Трампа, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора. Барр пришел к выводу, что нет достаточных оснований для предъявления президенту обвинений.

Позднее Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада Мюллера.

1мм во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!