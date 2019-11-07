Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 14:13

*** Президент США обвинил Washington Post в мошенничестве

Вашингтон. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп опроверг сообщение Washington Post о том, что генеральный прокурор Уильям Барр якобы отклонил запрос Трампа провести пресс-конференцию, посвященную скандалу вокруг разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Билл Барр не отклонял моего запроса поговорить об Украине. Это была фальшивая мошенническая работа Washington Post с "анонимным" источником, которого не существует. Просто прочтите стенограмму. Министерство юстиции уже признало, что в звонке не было ничего плохого", - написал Трамп в Твиттере.

"У нас нет свободы прессы!", - добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что источники газеты Washington Post отметили, что президент упомянул об отказе Барра провести пресс-конференцию по "украинскому скандалу" в последние недели.

Однако, по словам высокопоставленного чиновника, это решение генпрокурора никак не сказалось на взаимоотношениях президента и Барра - они по-прежнему остаются в хороших отношениях.

Отмечается, что Трамп хотел, чтобы Барр публично заявил, что он не нарушал никаких законов.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

1ви ар

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