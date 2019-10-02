Этот контент был опубликован 2 октября 2019 г. 11:32

Рим. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Генеральный прокурор США Уильям Барр минимум дважды проводил секретные встречи с представителями спецслужб Италии, сообщает в среду газета "Коррьере делла сера" без указания источника информации.

Целью этих встреч был сбор информации, связанной с "российским расследованием" в США, отмечает газета. В частности, Барра интересовала информация о профессоре из римского университета Link Campus Джозефе Мифсуде. Именно он сообщил экс-советнику предвыборного штаба Дональда Трампа Джорджу Пападопулосу о существовании у России "тысяч" электронных писем с компроматом на главного конкурента Трампа в президентской гонке кандидата от демократов - Хиллари Клинтон, отмечает газета.

Барр, по данным газеты, в августе 2019 года встретился с главой итальянского департамента информации и безопасности, наблюдающего за деятельностью итальянских спецслужб, Дженнаро Веккионе. Разрешение на эту встречу дал премьер-министр Италии Джузеппе Конте, отмечает газета.

После встречи Веккионе запрашивал информацию у двух итальянских спецслужб: AISE, ответственной за ведение разведки за пределами Италии, и AISI, занимающейся внутренней безопасностью и контрразведкой, сообщает газета.

Еще раз Барр вернулся в Италию уже в сентябре 2019, и тогда встретился не только с Веккионе, но и с руководителями AISE и AISI.

Теперь то, имел ли Барр право проводить такие встречи, должен будет проверять комитет парламента Италии по контролю за разведкой, утверждает газета.

The Washington Post со ссылкой на источники ранее сообщала, что Уильям Барр проводил встречи за рубежом с представителями иностранных разведслужб, прося их о помощи в проверке действий американских спецслужб по "российскому делу".

Так, по данным газеты, Барр уже проводил такие переговоры с представителями британской разведки, также он вместе с прокурором Джоном Даремом, который и проводит проверку обоснованности "российского расследования", побывал в Италии. Там Дарем и Барр встретились с занимающимися вопросами разведки высокопоставленными официальными лицами, и Барр попросил их содействовать Дарему в его проверке. Также с подобной просьбой администрация Барра обращалась к властям Австралии.

Летом американские СМИ сообщили, что Барр назначил федерального прокурора в штате Коннектикут Джона Дарема для оценки обоснованности расследования предполагаемого российского вмешательства в выборы США в 2016 году.

По данным СМИ, Барр поручил Дарему изучить истоки расследования Роберта Мюллера, то есть те расследование о "российском вмешательстве", которое до спецпрокурора проводило ФБР.

В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

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