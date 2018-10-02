Бархам Салих победил на выборах президента Ирака - ТВ
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Дубай. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Представитель Патриотического союза Курдистана Бархам Салих избран новым президентом Ирака по итогам второго тура парламентского голосования, сообщает во вторник "Рудау".
"Бархам Салих был избран президентом Ирака, одержав победу во втором раунде голосования", - сообщает канал.
Ранее сообщалось, что Демократическая партия Курдистана сняла кандидатуру своего представителя Фуада Хуссейна. Голосование состоялось во вторник в парламенте Ирака.
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Интерфакс