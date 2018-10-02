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Этот контент был опубликован 2 октября 2018 г. 20:28 02.10.2018 - 20:28

Дубай. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Представитель Патриотического союза Курдистана Бархам Салих избран новым президентом Ирака по итогам второго тура парламентского голосования, сообщает во вторник "Рудау". "Бархам Салих был избран президентом Ирака, одержав победу во втором раунде голосования", - сообщает канал. Ранее сообщалось, что Демократическая партия Курдистана сняла кандидатуру своего представителя Фуада Хуссейна. Голосование состоялось во вторник в парламенте Ирака. 1эф во Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс