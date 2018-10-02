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Этот контент был опубликован 2 октября 2018 г. 20:52 02.10.2018 - 20:52

Дубай. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Представитель Патриотического союза Курдистана Бархам Салих избран новым президентом Ирака по итогам второго тура парламентского голосования, сообщает во вторник "Рудау".

"Бархам Салих был избран президентом Ирака, одержав победу во втором раунде голосования", - сообщает канал.

Б.Салих родился в 1960-м году в Ираке. В 1987 году получил докторскую степень в Ливерпульском университете в Великобритании. Он занимал должности премьер-министра Регионального правительства Курдистана иракского Курдистана и заместителя премьер-министра иракского федерального правительства.

Ранее сообщалось, что Демократическая партия Курдистана сняла кандидатуру своего представителя Фуада Хуссейна после того, как в первом раунде голосования за Б.Салиха проголосовали 165 депутатов, тогда как за Ф.Хуссейна - 89.

Голосование состоялось во вторник в парламенте Ирака.

Изначально парламентское голосование было назначено на 3 октября. Затем его перенесли на два дня раньше - на 1 октября, чтобы у депутатов оставалось достаточно времени до 3 октября в том случае, если они не смогут утвердить кандидатуру на пост президента за одно заседание.

Однако в итоге голосование в иракском парламенте накануне не состоялось - парламентарии не смогли проголосовать из-за отсутствия кворума, и оно было перенесено на 2 октября.

Претендентами на должность президента были заявлены представитель Демократической партии Курдистана Ф.Хусейн и Б.Салих из Патриотического союза Курдистана. Согласно договоренности между двумя партиями, кандидат от Патриотического союза Курдистана получает пост президента Ирака, в то время как кандидат от Демократической партии Курдистана становится президентом Иракского Курдистана.

Однако позднее в Демократической партии Курдистана сочли, что у партии есть право выдвинуть кандидата на пост президента Ирака, учитывая наличие большинства ее представителей как в парламенте Ирака, так и в парламенте Иракского Курдистана.

Президентом Ирака традиционно становится представитель курдского меньшинства.

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