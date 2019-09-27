Дубай. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах считает, что необходим "свежий взгляд" на ситуацию с допингом в РФ после того, как Россию заподозрили в манипулировании данными московской лаборатории, сообщает в пятницу агентство Associated Press.
Такое заявление Бах сделал на пресс-конференции в Дохе.
Ранее сообщалось, что Россию заподозрили в манипулировании данными московской лаборатории, направленными во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в начале этого года.
В минувший понедельник WADA сообщило, что решение о соответствии РУСАДА будет принято после изучения комментариев от российской стороны относительно выявленных несоответствий в базе данных московской лаборатории.
WADA дала России три недели на предоставление ответов по поводу выявленных несоответствий в базе данных московской лаборатории.
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