Этот контент был опубликован 27 сентября 2019 г. 17:26

Дубай. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах считает, что необходим "свежий взгляд" на ситуацию с допингом в РФ после того, как Россию заподозрили в манипулировании данными московской лаборатории, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Такое заявление Бах сделал на пресс-конференции в Дохе.

Ранее сообщалось, что Россию заподозрили в манипулировании данными московской лаборатории, направленными во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в начале этого года.

В минувший понедельник WADA сообщило, что решение о соответствии РУСАДА будет принято после изучения комментариев от российской стороны относительно выявленных несоответствий в базе данных московской лаборатории.

WADA дала России три недели на предоставление ответов по поводу выявленных несоответствий в базе данных московской лаборатории.

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