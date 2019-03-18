Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 14:31

Кабул. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Афганские пограничники и гражданские лица, перешедшие на территорию Туркменистана в результате атаки боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ) в уезде Бала-Мургаб провинции Бадгис, возвратились на родину, сообщило в понедельник вечером Министерство обороны Афганистана.

"58 военнослужащих пограничной полиции, а также гражданские лица, в том числе дети и женщины, были возвращены с территории Туркменистана через КПП "Тургунди"", - говорится видеозаявлении, обнародованном на сайте оборонного ведомства.

Отмечается, что возвращенные на родину военнослужащие, приступили к своим обязанностям, а гражданские лица вернулись в свои дома.

"Несмотря на нанесенный в ходе боестолкновения противнику значительный урон, 58 военнослужащих пограничной полиции взяты противником в плен. Операция по освобождению этих военнослужащих из плена противника продолжается", - сообщает Министерство обороны Афганистана.

Накануне вечером телеканал 1TV со ссылкой на заместителя председателя совета провинции Бадгис Абдуллу Афзали сообщил, что армейские вертолеты вывезли в город Калайи-Нау 65 из 100 заблокированных талибами на границе с Туркменистаном солдат афганской пограничной полиции.

Ранее утром в воскресенье ряд афганских СМИ сообщили, что от 60 до 100 военнослужащих афганской пограничной полиции под натиском талибов могли укрыться на территорию соседнего Туркменистана.

"По нашим сведениям, до 100 пограничников Афганистана были вынуждены бежать на территорию Туркменистана после атаки талибов в уезде Бала-Мургаб провинции Бадгис", - сообщил в прямом эфире телеканала Tolo News представитель местной общественной организации Хикматулла Хасанзай.

Власти Туркменистана не комментировали эти сообщения. Х.Хасанзай сообщил, что в нападении на уезд Бала-Мургаб принимали участие до 1 тыс. боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), тысячи семей жителей уезда Бала-Мургаб были вынуждены покинуть свои дома и бежать в соседние провинции.

В субботу утром министерство обороны Афганистана обнародовало в сетях видео воздушной атаки, в ходе которой, как утверждается, на территории уезда Бала-Мургаб провинция Бадгис были убиты и ранены более 50 террористов, уничтожены их средства передвижения, в том числе и "Хаммеры".

Между тем, в воскресенье утром представитель талибов в заявлении для СМИ утверждал, что правительственные силы были разгромлены в этом граничащем с Туркменистаном уезде. Талибы обнародовали в соцсетях фотографии захваченных ими солдат и офицеров.

Они также утверждали, что нанесли урон правительственным силам в соседней с Бадгисом провинции Фарьяб. Сообщается, что в местечке Аркалик уезда Кайсар минувшей ночью талибы захватили одну военную базу и пост правительственных сил, убив 21 военного, четверо военнослужащих захвачены в плен.

В министерстве обороны Афганистана подтвердили факт столкновения в районе Аркалик уезда Кайсар.

"Нападение талибов на контрольно-пропускные пункты афганской национальной армии было отбито, противнику нанесен тяжелый урон. К сожалению, у нас также есть некоторые жертвы. Данные о потерях будут опубликованы в ближайшее время", - заявили в пресс- центре оборонного ведомства.

ав

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