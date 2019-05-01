Этот контент был опубликован 1 мая 2019 г. 10:20

Мадрид. 1 мая. ИНТЕРФАКС - Венесуэльский оппозиционер Леопольдо Лопес, днем ранее бежавший из-под домашнего ареста, находится в посольстве Испании в Каракасе, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на испанский МИД.

Оппозиционер укрылся в посольстве вместе с женой и 15-месячной дочерью.

Л.Лопес заявлял ранее, что сочувствующие оппозиции военнослужащие освободили его из-под домашнего ареста.

Л.Лопес в 2014 году возглавил акции протеста в Каракасе, но был арестован. Его приговорили к 13 годам тюрьмы, однако в 2017 году тюремное заключение было заменено на домашний арест.

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