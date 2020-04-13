Этот контент был опубликован 13 апреля 2020 г. 15:38

Брюссель. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Мигранты и беженцы собираются на побережье Турции для того, чтобы по Эгейскому море добраться до греческих островов, несмотря на введенные из-за распространения COVID-19 ограничения, сообщило в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на правительство Греции.

По данным представителя правительства Стелиоса Пецаса, на побережье Турции замечены "признаки активности".

"Мы продолжим делать все, что потребуется, чтобы защитить наши суверенные права и охранять границы Греции и Европы", - заявил Пецас.

Ранее в этом году Турция объявила об открытии границы с ЕС для нелегальных мигрантов из-за неспособности справиться с новой волной мигрантов из Сирии. После этого тысячи нелегалов хлынули к границе с Грецией. Власти Греции начали принимать жесткие меры, чтобы не допустить нелегалов на свою территорию. Эта ситуация стала серьезным ударом по отношениям между Анкарой и странами ЕС.

ЕС и Турция в 2016 году подписали соглашение, по которому Евросоюз обязался выплатить Анкаре 6 млрд евро для финансирования приема сирийских беженцев, Турция согласилась помочь остановить поток нелегальных мигрантов, направлявшихся в Европу. Однако в начале марта этого года Эрдоган заявил о необходимости пересмотра действующего миграционного соглашения между Турцией и ЕС в связи с проблемами на границе с Грецией с нелегалами.

1ви ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!