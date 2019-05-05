Этот контент был опубликован 5 мая 2019 г. 19:02

Дубай. 5 мая. ИНТЕРФАКС - МИД Ирана в воскресенье выступил с осуждением ударов Израиля по сектору Газа, начатых после ракетных обстрелов израильской территории, а также раскритиковал поддержку Израиля со стороны США.

"В результате неограниченной поддержки со стороны США и постыдного молчания со стороны ряда исламских государств, не видно конца израильским преступлениям на оккупированной земле Палестины", - цитирует агентство "Мехр" слова представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.

При этом он заявил, что палестинцы имеют право на самооборону от Израиля.

Местные СМИ ранее сообщали, начиная с субботы, боевики палестинских движений ХАМАС и "Исламский джихад" (террористическая группировка, запрещена в РФ) осуществили пуски 507 ракет по Израилю. Из них израильской территории достигла 361 ракета, остальные упали в секторе Газа. 150 ракет были перехвачены системой противоракетной обороны Израиля "Железный купол", 30 ракет взорвались в густонаселенных кварталах населенных пунктов страны, 181 - в пустынных районах.

В воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отдал приказ армии нанести массированные удары по объектам палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы израильской территории.

В результате обстрелов в Израиле погибли три человека, а в секторе Газа не менее 12.

Посредники из Египта и ООН продолжают активно работать с заинтересованными сторонами для предотвращения эскалации насилия.

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