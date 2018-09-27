Безопасность на Корейском полуострове будет достигнута при обеспечении законных интересов всех сторон - глава МИД КНР
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Нью-Йорк (ООН). 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Китая Ван И в четверг заявил, что при выработке решения по северокорейской проблеме интересы всех сторон должны быть соблюдены.
"Все стороны должны работать сообща для того, чтобы достигнуть денуклеаризации на Корейском полуострове", - сказал Ван И, выступая на заседании СБ ООН.
"Для того, чтобы добиться мира на полуострове, необходимо надлежащим образом учитывать законные интересы всех сторон", - подчеркнул министр.
При этом Ван И отметил, что "хотя ключевыми игроками являются США и КНДР, все стороны должны приложить усилия для выработки решения по Северной Корее".
1тэ ар
Интерфакс