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Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 18:11 27.09.2018 - 18:11

Нью-Йорк (ООН). 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Китая Ван И в четверг заявил, что при выработке решения по северокорейской проблеме интересы всех сторон должны быть соблюдены.

"Все стороны должны работать сообща для того, чтобы достигнуть денуклеаризации на Корейском полуострове", - сказал Ван И, выступая на заседании СБ ООН.

"Для того, чтобы добиться мира на полуострове, необходимо надлежащим образом учитывать законные интересы всех сторон", - подчеркнул министр.

При этом Ван И отметил, что "хотя ключевыми игроками являются США и КНДР, все стороны должны приложить усилия для выработки решения по Северной Корее".

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