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Этот контент был опубликован 3 июля 2018 г. 15:52 03.07.2018 - 15:52

Хельсинки. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Для обеспечению мер безопасности во время встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля будут задействованы добровольцы, спецназовцы, собаки и снайперы, сообщила во вторник газета "Хельсингин Саномат" ( Helsingin Sanomat).

По ее данным, "предложено использовать добровольцев для того, чтобы обеспечить хорошую работу вспомогательных сил".

Будет привлечен и отряд быстрого реагирования полиции Karhu (Медведь), в состав которого входят снайперы.

"Спецподразделения полиции будут привлечены в любом случае. К ним относятся подразделения полицейских собак..., технические подразделения, антитеррористическая саперная группа, в задачу которой входит исследование мест размещения".

Ранее Белый дом и Кремль сообщили, что российско-американский саммит состоится 16 июля в столице Финляндии.

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