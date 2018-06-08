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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 3:12 08.06.2018 - 03:12

Вашингтон. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд и начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на встрече в Хельсинки в пятницу обсудят вопросы обеспечения безопасности деятельности российских военных и военных международной коалиции в Сирии, ситуацию в Европе, сообщил Пентагон.

"Два военных руководителя обсудят вопросы предотвращения конфликтов в ходе операций международной коалиции и России в Сирии, обменяются мнениями по вопросам состояния отношений между США и Россией в военной сфере, нынешнюю ситуацию в области безопасности в Европе, других ключевых регионах", - говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ проинформировало, что "в ходе встречи планируется обсудить ситуацию в кризисных регионах и возможные шаги по деэскалации напряженности".

В Минобороны РФ также заявили, что в пятницу во время пребывания в Финляндии В.Герасимов будет принят президентом страны Саули Ниинистё, проведет встречу с главнокомандующим Вооруженными силами Ярмо Липдбергом.

гк тг

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